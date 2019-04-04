Шевчук: Шахтер имеет высокий уровень, чем Динамо

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

"Можно ли считать матч Шахтер – Динамо досрочным финалом? Я думаю да, так как это классика украинского футбола. Это два гранда нашей страны. Поэтому все болельщики в Украине ждут с нетерпением это противостояние. Я думаю матч соберет большое количество зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. А победит та команда, которая подойдет к этому поединку в лучшем состоянии.

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В Харькове много болельщиков, как Шахтера, так и Динамо. Думаю, также приедут болельщики со всей Украины. Это кубковый матч, который состоит из одной игры, ее нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за завоевание трофея. Поэтому матч должен быть максимально интересным.

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Сейчас Шахтер в лучшем положении, в чемпионате у них большой отрыв от конкурентов. Поэтому для Динамо выиграть кубок Украины, обыграть Шахтер – это один из шансов, чтобы спасти сезон. В любом случае сейчас после длительной паузы, важно кто в каком состоянии вернулся после матчей за сборную. Кто будет лучше подготовлен к матчу, тот наверняка и выиграет этот поединок.

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В последнее время нам пришлось сыграть с обеими командами. Официальный матч с Динамо и товарищеский с Шахтером. И я сравнил, даже при условии того, что один матч был официальным, а второй товарищеским, у Шахтера сейчас выше уровень, чем в Динамо в плане класса и организации игры. Поэтому, я думаю, что все-таки Шахтер должен победить", – рассказал Шевчук в интервью Footboom.