Шевчук: Сборная Украины решит судьбу матча с Люксембургом в первой 45-минутке

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча сборной Украины с Португалией и дал прогноз на матч второго тура отбора к Евро-2020 против Люксембург.

"Есть смысл Шевченко действовать в два нападающих в матче с Люксембургом? Думаю, нет. Та структура, которую исповедует Шевченко, предусматривает атакующую игру.

Против португальцев было рискованно применять высокий прессинг, потому что могли обнажить зоны, поэтому игроки пытались построить оборону от середины поля, но хозяева заставили нашу сборную играть ниже, ближе к своей штрафной. Мы в свою очередь пытались действовать на контратаках.

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Что касается матча с Люксембургом, то придется много атаковать и применить схему, по которой сборная играет: при обороне 4-5-1, при атаке 4-3-3. Главное, что при таких схемах сборная хорошо контролирует мяч и умеет создавать достаточное количество моментов у ворот соперника.

Прогноз? Сборная достигнет положительного результата. Мастерство наших ребят намного выше уровня игроков Люксембурга. Думаю, недооценки никакой не будет, выйдут с первых минут нацеленными на победу, создадут давление на оппонента и решат исход в первой половине, чтобы не откладывать на потом.

Положительные и отрицательные моменты матча с Португалией? Прежде всего, отметил бы высокую организацию игры в обороне. Каждый игрок хорошо знает свои функции на поле команда подготовлена ​​тактически грамотно, а это очень важно. Также видно высокий интеллектуальный уровень игроков, которые за короткий период воспринимают требования главного тренера. Это показывает, что у нас высокий потенциал сборной, а вместе с ним и тренерского штаба. Верю в ребят, мне импонирует стиль игры сборной.

Прежде всего, отметил бы высокую организацию игры в обороне. Каждый игрок хорошо знает свои функции на поле, команда подготовлена ​​тактически грамотно, а это очень важно. Также видно высокий интеллектуальный уровень игроков, которые за короткий период воспринимают требования главного тренера. Это показывает, что у нас высокий потенциал сборной, а вместе с ним и тренерского штаба. Верю в ребят, мне импонирует стиль игры сборной.

Были не то, что проблемы, но хотелось увидеть больше созданных моментов даже с такой сильной командой, как Португалия. Но в любом случае сборная провела хороший поединок, особенно порадовала организацией и качеством игры. И главное – под давлением мощного соперника команда сохранила верность своим принципам, которые прививает главный тренер. Считаю, наша сборная на правильном пути", – цитирует Шевчука ua-football.

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020