"Мне понравились слова Александра Петракова, который сказал, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира. Это крутой психологический ход. А что касается шансов, то мы можем это сделать, важно верить в успех и он придет.

ЧМ-2022: определились все участники плей-офф европейского отбора – сборная Украины узнала потенциальных соперников

Португалия и Италия стоят отдельно среди потенциальных оппонентов? Да. Но когда начинается матч, победителя нет. У нас сейчас такая команда, которая может ставить перед собой цель победить и Португалию, и Италию", – цитирует Шевчука Команда 1.

Напомним, национальная команда Украины заняла второе место в отборе на ЧМ-2022 и ожидает на матчи плей-офф, которые запланированы на март. Соперником наших может стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова