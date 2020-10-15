"Что касается вратарей сборной... Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола. Я думаю, для Шахтера. Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы.

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У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокойный. Он не сильно высокий, но хорошо играет на выходах. Также и по Бущану, который читает игру, хорош в рамке, отлично играет ногами - что левой, что правой.

Возможно, на выходах ему немного в каком-то моменте можно добавить. У него есть небольшая проблема с этим, но в рамке он отлично стоит", – приводит слова Шевчука Великий футбол.

К слову, Ризнык провел 5 матчей в составе Ворсклы в текущем сезоне, трижды оставив свои ворота сухими и пропустив 4 гола. Полтавчане с 11 пунктами являются лидерами чемпионата Украины, уступая Динамо лишь по разнице мячей.

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