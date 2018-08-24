Шевчук: Ребров – молодой тренер, у которого большое будущее

Экс-игрок Шахтера, футбольный эксперт Вячеслав Шевчук прокомментировал предназначенной украинца Сергея Реброва главным тренером Ференцвароша.

"Ференцварош – хороший клуб с большой историей. Ребров на данный момент – тренер высшей квалификации. Молодой тренер, у которого большое будущее,который постоянно развивается и не сидит на месте.

Ребров провел первую тренировку в Ференцвароше

После Динамо работал в Саудовской Аравии, сейчас начинает работу в Ференцвароше. В Венгрии не самый сильный чемпионат, но команду он возглавил достойную", – цитирует Шевчука сайт "Футбол 1/2".

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