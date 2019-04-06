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Шевчук: Ребята вышли сыграть на классе, однако никакого класса у нас нет

18:33 41 Читати українською
Шевчук: Ребята вышли сыграть на классе, однако никакого класса у нас нет
Вячеслав Шевчук / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение от Десны (0:2).

 
Денис Фаворов 21’
Сергей Старенький 70’
21’ Денис Фаворов
70’ Сергей Старенький

"На мой взгляд, сегодня у нас не было никакой страсти и агрессии. Такое ощущение, что ребята вышли сыграть на классе, но я им говорил, что никакого класса у нас нет. Я их сегодня не узнал. Каждый стык проиграли, просто были "мертвые".

Олимпик – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Психологически очень трудно. Давно уже не можем выиграть. Сейчас в зоне вылета. Но мы работаем, не бросаем. Нужно объединиться.

Ребята должны пересмотреть свое отношение. Сегодня Десна выиграла у нас всю борьбу", – сказал Шевчук в комментарии телеканалу Футбол 2.

Десна на выезде уверенно победила Олимпик

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Олимпик Олимпик Десна Десна Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Олимпик - Десна
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