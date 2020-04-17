Шевчук рассказал о самом большом штрафе в своей карьере

Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил, за что единственный раз в карьере был наказан финансово.

"В моей карьере штрафов за нарушение режима не было. Я никогда не опаздывал. Я даже на встречи не опаздываю. Я дисциплинированный в этом плане. Не люблю, когда люди опаздывают. Требую от них, чтобы они всегда приходили вовремя.

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Однако, один штраф у меня все-таки был. Где-то на 90-й минуте Шахтер проигрывал Днепру 0:1. Был игровой момент, Артем Федецкий меня немного в спину "бортанул" и я упал. Мне хотелось ему сильно "врезать", но я остыл. Но все равно еле коснулся его рукой. Он сразу же упал. Мне показали красную карточку, а потом оштрафовали на 20 тысяч, в валюте. У нас были бонусы – вот мне их и срезали.

Я потом разговаривал с Луческу. Согласен с ним, ведь подвел команду. Считаю, что всегда нужно штрафовать, чтобы в будущем не возникало таких моментов. Если нет денег, то игровым временем наказывать – не давать играть", – сказал Шевчук в комментарии официальной странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Вячеслав – воспитанник луцкого футбола. Большую часть своей карьеры провел в донецком Шахтере. Завоевал с "горняками" семь чемпионств, 5 Кубков Украины и Кубок УЕФА.

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