"Я очень мотивирован в том, чтобы развивался Верес и ровенский футбол в целом. Главная моя задача в должности спортивного директора – коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом.

Шевчук официально назначен спортивным директором Вереса

Также это развитие команды U-19, развитие детского футбола. Кроме того, буду заниматься селекцией для усиления нашей главной команды. Среди моих обязанностей – функции посла клуба, переговоры с транслятором и Премьер-лигой.

Здесь, в Вересе, я увидел команду профессионалов, имеющих четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе. Классно, что в нашей стране строят такие арены, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом. С нетерпением жду открытия стадиона в Ровно", – цитирует Шевчука официальный сайт Вереса.

Напомним, ровенский клуб после 15-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ 7 строчку, набрав 22 очка.

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