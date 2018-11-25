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Шевчук раскрыл эффективный способ заработка для украинских клубов

10:55 61 Читати українською
Шевчук раскрыл эффективный способ заработка для украинских клубов
Вячеслав Шевчук / Фото из соцсетей

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук оценил потенциал украинских клубов.

"Самое главное в сегодняшних условиях, чтобы уровень футбола потенциальных новичков соответствовал уровню Премьер-лиги. Сейчас важны не заоблачные зарплаты и чудо-инфраструктура, как было несколько лет назад, а конкурентоспособность на поле.

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Нужно постепенно стремиться к возвращению на прежний уровень. Пока самое важное – профессиональный рост молодых игроков. Понятно, играя в Премьер-лиге, футболисты будут прогрессировать быстрее, чем в Первой лиге.

Я считаю, что первая пятерка команд Первой лиги практически ни в чем не уступает коллективам из УПЛ. Эти клубы должны стремиться к тому, чтобы воспитывать молодых, талантливых игроков и продавать их в ведущие команды Украины или за границу. На сегодняшний день, наверное, это наиболее эффективный способ заработка и существования для большинства клубов. Место в УПЛ может быть хорошим стимулом для ведущих клубов Первой лиги", – цитирует Шевчука издание ua-football.

Сегодня, 25 ноября, Олимпик встретится с Зарей в рамках УПЛ. Начало в 14:00.

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Украина16 тур

Олимпик - Заря: Воскресенье 25 ноября 2018

Олимпик
до матча
2
час
:
27
мин
Заря
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Олимпик Олимпик Первая лига Олимпик - Заря Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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