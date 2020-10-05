"Вижу большие проблемы. Тренер берет ответственность, но ничего не происходит.

Спасение "горняков" в видеообзоре матча Десна – Шахтер – 2:2

Лучший игрок в последних матчах – Корниенко, который в Мариуполе не всегда выходил. Весь тренерский штаб должен задуматься, потому что у команды большие проблемы в тактике и обороне.Только вместе команда сможет преодолеть этот кризис, чтобы вернуться на прежний уровень", – сказал Вячеслав Шевчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в матче с Десной (2:2) и после 5-го тура занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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