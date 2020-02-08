Шевчук признался, почему отказался от предложений продолжить тренерскую деятельность

Бывший тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о приоритетных направлениях своей дальнейшей футбольной деятельности.

"У меня сейчас проходит обучение на тренерский диплом PRO. Учиться еще около полугода. Мне поступали предложения по тренерству, я не скрываю, но на данный момент я работаю на телевидении.

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Скоро начнется Евро – будет много интересных эфиров. Поэтому я сконцентрирован на этой работе. А еще я скучаю по "Великому футболу". Знаю, Витя Леоненко тоже скучает, но скоро увидимся", – сказал Шевчук в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, после окончания карьеры футболиста в 2016 году, 40-летний специалист год тренировал молодежь Шахтера, а с 2018 по 2019 гг. являлся главным тренером донецкого Олимпика. После отставки Шевчук сосредоточился на работе телевизионного эксперта.

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