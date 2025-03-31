Журналист Игорь Бурбас сообщил, что спортивный директор Полесья Вячеслав Шевчук активно вмешивается в работу команды и тренерского штаба во время матчей.

“Шевчук поехал с командой в Черкассы и не просто смотрел. Люди, которые были на трибунах и в VIP-ложе, где находился Шевчук, там недалеко от кромки поля, такой драйв получали от его поведения!

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Он тренировал не просто команду, он тренировал Имада Ашура, которому во время матча постоянно выкрикивал какие-то подсказки: "Имад, прессинг! Имад, меняй грузина!". Выучил бы уже. Майсурадзе называется тот грузин. Какого грузина меняй?!

После матча Слава подошел к кромке поля, начал какому-то футболисту что-то рассказывать и "пихать". Уже Ашур подошел: "Да оставь ты его, зачем ты на людях что-то рассказываешь?". Мне кажется, что Шевчук готовится принимать Полесье, если он уже Ашура тренирует", – рассказал Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz.

Напомним, Шевчук стал спортивным директором Полесья 5 марта. У 45-летнего специалиста уже есть опыт самостоятельной тренерской работы в УПЛ – он провел 15 матчей во главе донецкого Олимпика в сезоне 2018/19.

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