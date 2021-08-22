"Если вы открываете бизнес, то должны контролировать его сами, никогда не перекладывать на кого-то. Когда я был в Олимпике, то параллельно занимался бизнесом, который я не контролировал и потерял где-то 500 тысяч долларов. У меня был приятель, который говорил, что все хорошо, а я был полностью погружен работой в Олимпике.

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Я также вкладывал в Донецке в недвижимость, у меня было много хороших нежилых объектов, которые сдавались в аренду для банка – очень крутые договоры были на несколько лет. Я вложил в эти объекты 4 миллиона евро и все потерял. Я ничего в Донецке не продал до сих пор, оно стоит три копейки, а раньше я мог спокойно жить на этот бизнес", – рассказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, легенда Шахтера работал экспертом в "Великом футболе", однако был вынужден покинуть пост из-за вождения в нетрезвом состоянии.

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