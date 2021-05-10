"Для меня Дарио – это легенда клуба, его знают во всем мире. Я горжусь, что играл с таким футболистом. Это лучший капитан в моей карьере. Он думает не только о себе, он думает о каждом футболисте.

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Дарио обладает большой харизмой, он мог бы пригласить в качестве помощников опытных специалистов, как это сделал в свое время Шевченко. Думаю, в будущем Дарио может стать тренером, но пока он находится на своем месте: он лицо клуба, его многие знают. И это очень круто иметь в штабе, в руководстве такого человека", – отметил Шевчук в программе Великий Футбол.

К слову, накануне Луиш Каштру заявил, что уходит из Шахтера. СМИ единогласно пророчат Роберто Де Дзерби пост нового наставника, а Дарио Срна медиа называли среди претендентов на вакантный пост.

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