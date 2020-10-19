Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, какие факторы могут повлиять на положительный результат "горняков" в матче первого тура Лиги чемпионов.

"Очень многое будет зависеть от молодых игроков, которые в последнее время влились в состав. Основные игроки вылетели из-за коронавируса, будет важно посмотреть, как они себя проявят. Это Трубин, Бондарь, Корниенко. Важно, чтобы они взяли на себя ответственность.

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Марлос сказал, что всей командой они должны быть мужиками. Только в таком случае можно достичь положительного результата", – сказал Вячеслав Шевчук в эфире Великого Футбола.

Заметим, уже в среду, 21 октября, Шахтер сыграет с Реалом в первом туре Лиги чемпионов на выезде, начало в 19:55.

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