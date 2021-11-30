Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал об адаптации в Вересе.

"Ведем переговоры, чтобы в U-19 назначить нового главного тренера. Мы подбираем, кандидатуру пока не могу назвать.

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Плюс мы хотим развивать академию. За эту неделю было несколько переговоров с возможными новичками. Обсуждаем, как это можно осуществить. Уже почувствовал себя частью Вереса", – сказал Шевчук для ТК Футбол.

Напомним, после работы главным тренером Олимпика (2018-2019 годы) 42-летний специалист решил попробовать себя в роли спортивного директора в Вересе. После 16-ти туров УПЛ ровенская команда расположилась на 8-й строчке.

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