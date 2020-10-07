Поскольку из-за положительных тестов на COVID-19 у Юрия Панькива и Андрея Лунина в распоряжении главного тренера сборной Украины остался только один голкипер Андрей Шевченко решил заявить на матч против Франции своего ассистента – Александра Шовковского.

Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера Зари

41-летний Шевчук защищал цвета "сине-желтых" с 2003-го по 2016-й год. В активе Вячеслава 56 матчей за национальную, в которых он отдал три голевые передачи.

"Сегодня нашим ребятам нужна поддержка – сборная Украины из-за коронавируса оказалась в непростой ситуации накануне встречи с Францией. Шовковский – в заявке! Ребятам желаю удачи, а сам пойду в зал – ветераны должны всегда держать себя в форме. Вдруг понадобится помощь", – написал Шевчук в своем instagram.

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