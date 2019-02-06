Шевчук: Олимпик ждет 3-4 потенциальных новичков

Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук поделился планами на второй зимний сбор.

"Второй сбор – заключительный, мы максимально готовимся к возобновлению чемпионата. Мы приближаемся к официальным матчам, сконцентрированы на своей работе. Сегодня у нас было много упражнений с акцентом на тактику, как и всегда.

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Ребята должны правильно реагировать, правильно закрывать зоны, перемещаться, вступать в прессинг. Поэтому все упражнения у нас направлены на это.

Ждем 3-4 потенциальных новичков, которые должны скоро приехать к нам в расположение", – цитирует Шевчука официальный сайт клуба.

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