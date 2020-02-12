Шевчук оценил спарринг-партнеров сборной Украины в подготовке к Евро-2020

Экс-защитник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт программы "Великий футбол" Вячеслав Шевчук поделился мыслями относительно подготовки национальной команды к предстоящему чемпионату Европы.

"Как мне соперники сборной Украины в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы? Важно, что они есть. Хорошие сборные. Франция, Польша, Кипр, Северная Ирландия и Израиль – разноплановые команды, с разной структурой игры. Конечно, самый авторитетный соперник – действующий чемпион мира. Сыграть с французами дорогого стоит в плане накопления опыта.

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На Евро-2020 в составе сборной впервые, как для такого форума, может оказаться около 10-ти легионеров. И это плюс для "сине-желтых". Наш чемпионат пока не такого уровня, как хотелось бы, поэтому многие ребята уезжают за рубеж, где больше возможностей расти. Практически все они на ведущих ролях в своих клубах. Однозначно, это придаст нашей сборной авторитета и силы.

Относительно соперника из четвертой корзины – кто выпадет, с тем и будем играть. Говорят, что не хотелось бы в соперники румын, которые будут одними из хозяев нашей группы, но, на мой взгляд, сейчас сборная Украины намного выше уровнем, чем команда Румынии", – рассказал Шевчук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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