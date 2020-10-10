Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук пожелал успеха команде Шевченко в матче Лиги наций.

"Четыре года назад имел честь быть капитаном сборной Украины в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии.

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Сегодня на Украину ждет непростой опытный соперник, но мы верим в победу молодой команды Андрея Шевченко! Только вперед, Украина! Вперед к победе", – написал Вячеслав Шевчук в своем Instagram.

Уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии. Начало матча в 21:45.

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