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Шевчук оценил дебют Гая за Олимпик

21 октября 21:52 186 Читати українською
Шевчук оценил дебют Гая за Олимпик
Вячеслав Шевчук / фото из соцсетей

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал победу над Черноморцем в 12 туре УПЛ.

"Я сегодня увидел зарождение организации игры. Тот же Балашов впервые на моей памяти так отрабатывал в обороне. Все игроки должны перестраиваться и играть как в атаке, так и в обороне.

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Сейчас очень много на тренировках уделяем внимания технике паса. Всегда замечаю, что игроки в квадрате пытаются где-то пятой отдать, где подкрутить. Я поправляю их, ведь им стоит просто научится отдавать щекой.

Мне нравится игра Снурницина. Молодой парень, но четко улавливает то, что мы ему говорим. И сегодня он хороший матч провел, практически ошибок не допускал.

Гай сегодня сыграл на своем уровне. В этом его главный плюс – он всегда играет стабильно на своем уровне. Сегодня он сделал то, что мы от него требовали – соединил оборону с атакой. Также он хорошо играет при стандартах, причем как в обороне, так и в атаке.

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Кравчук также хорошо сыграл, довольны его отношением. У нас в команде есть несколько молодых ребят, уверен, что в ближайшем будущем они станут игроками стартового состава. Те же Кравчук, Снурницин, Цимбалюк, есть еще нигериец Дэвид, которого мы еще не дозаявили", – цитирует Шевчука Tribuna.

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Украина12 тур

Олимпик - Черноморец: Воскресенье 21 октября 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 0
Черноморец
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