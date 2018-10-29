Шевчук оценил дебют Гая за Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал победу над Черноморцем в 12 туре УПЛ.

"Я сегодня увидел зарождение организации игры. Тот же Балашов впервые на моей памяти так отрабатывал в обороне. Все игроки должны перестраиваться и играть как в атаке, так и в обороне.

Олимпик – Черноморец – 1:0 – видео гола и обзор матча

Сейчас очень много на тренировках уделяем внимания технике паса. Всегда замечаю, что игроки в квадрате пытаются где-то пятой отдать, где подкрутить. Я поправляю их, ведь им стоит просто научится отдавать щекой.

Мне нравится игра Снурницина. Молодой парень, но четко улавливает то, что мы ему говорим. И сегодня он хороший матч провел, практически ошибок не допускал.

Гай сегодня сыграл на своем уровне. В этом его главный плюс – он всегда играет стабильно на своем уровне. Сегодня он сделал то, что мы от него требовали – соединил оборону с атакой. Также он хорошо играет при стандартах, причем как в обороне, так и в атаке.

Олимпик переиграл Черноморец и одержал первую победу под руководством Шевчука

Кравчук также хорошо сыграл, довольны его отношением. У нас в команде есть несколько молодых ребят, уверен, что в ближайшем будущем они станут игроками стартового состава. Те же Кравчук, Снурницин, Цимбалюк, есть еще нигериец Дэвид, которого мы еще не дозаявили", – цитирует Шевчука Tribuna.

Гай впервые с 2014 года сыграл в УПЛ – фанаты Черноморца "поздравили" экс-игрока российской Кубани