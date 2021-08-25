"Для меня Луческу – лучший тренер в карьере. Как он изучает соперника... Когда Лига чемпионов, у него толстая папка конспектов. Он все знает, как игрок разворачивается, все разжевывает.

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Просто выходи и делай, что тебе просит. Даже в чемпионате Украины, когда приезжаем, например, в Николаев – он там всех игроков знает", – поделился Шевчук в интервью в программе BurBuzz.

Напомним, Вячеслав защищал цвета Шахтера с 2000 по 2002 годы и с 2005 по 2016 годы. Также Шевчук проработал под руководством Луческу в течение 9 лет.

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