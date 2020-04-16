Шевчук объяснил, почему не брался за тренерскую работу после Олимпика – предложения были

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук пока не горит желанием возвращаться к тренерской деятельности.

"Когда покинул Олимпик, то мне сразу поступили предложения возглавить другие клубы. Но тогда я был слишком истощен для работы тренером.

Шевчук назвал истинную причину ухода Висенте Гомеса из Олимпика

Через несколько дней позвонил Александр Денисов и предложил мне работу в Великом футболе. Сказал, что Вацко уходит. Я сказал, что подумаю и ответил через 3 или 4 недели", – обьяснил Шевчук в комментарии Instagram-странице УАФ.

Напомним, экс-защитник Шахтера возглавил Олимпик в октябре 2018 года, однако через семь месяцев покинул донецкий клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано