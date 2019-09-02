Шевчук объяснил, почему Ахметов был недоволен работой Фонсеки

Экс-игрок Шахтера, а ныне эксперт ТК Футбол 1/2 Вячеслав Шевчук рассказал о новациях тренерского штаба "горняков" во главе с Луишем Каштру.

"Когда игра уже немного сделана, Каштру выпускает молодых игроков. Тот же Бондарь выходил, Пихаленок появлялся на поле до травме.

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Фонсека ранее полагался на более опытных игроков. Сейчас философия и структура игры меняется. Президент был недоволен, что Фонсека не привлекают молодых игроков. Сейчас их выпускают, когда есть возможность", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Паулу Фонсека покинул кресло наставника Шахтера летом и возглавил итальянскую Рому.

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