Шевчук не исключает своего возвращения к тренерской работе
23:21 - Читати українською
Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук заинтересован в возобновлении карьеры тренера.
"Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.
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Может ли это произойти в этом году? От меня не зависит. Не планирую снова в одном лице быть президентом клуба и тренером", – пояснил Шевчук в комментарии SportArenaTV.
Напомним, именитый защитник возглавлял Олимпик с 2018 по 2019 годы. Сейчас Шевчук работает экспертом телеканалов "Футбол".
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