"Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.

"Возможно, пора сделать замену на тренерском мостике?": Шевчук – о кризисе Шахтера и "лекарствах" от него

Может ли это произойти в этом году? От меня не зависит. Не планирую снова в одном лице быть президентом клуба и тренером", – пояснил Шевчук в комментарии SportArenaTV.

Напомним, именитый защитник возглавлял Олимпик с 2018 по 2019 годы. Сейчас Шевчук работает экспертом телеканалов "Футбол".

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