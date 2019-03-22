Шевчук: Не думаю, что Украина будет играть от обороны против Португалии

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии.

"Я уверен, что команда Шевченко будет играть в ту игру, которую они гнут, исповедовать свой стиль. Не думаю, что они выберут оборонительную игру. Сборная Украины должна играть так, как поставила перед собой цель – контроль мяча, играть выше, хорошо прессинговать. Думаю, сегодня они будут пытаться играть в этот футбол.

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Конечно, показать с Португалией такое будет сложно. Но мы все равно должны это делать. Нужно идти к этому рисунку игры, к которому они стремятся", – сказал Шевчук в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, поединок 1 тура отбора к Евро-2020 между Португалией и Украиной состоится сегодня, 22 марта, начало – 21:45.