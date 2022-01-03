"Переход Миколенко в Эвертон – это положительный момент для сборной Украины? Конечно. Иметь в своем составе еще одного игрока АПЛ – это круто. Сейчас многие наши ребята не без успеха выступают в сильных европейских чемпионатах, что делает нашу главную команду страны только сильнее, а самим футболистам дает возможность прогрессировать.

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И для киевского Динамо это большой плюс не только в финансовом плане, ведь Миколенко становится примером многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться. Более того, я считаю, что тот же Георгий Бущан, которого, как мне кажется, в Киеве передерживают, Николай Шапаренко, хорошо себя проявивший в прошлом году, Виктор Цыганков, уже готовы идти в сильные европейские клубы", – поделился Шевчук в комментарии Рейтингу Букмекеров.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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