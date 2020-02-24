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Шевчук назвал ситуацию Беседина потерей не только для Динамо, но и для сборной Украины

17:05 77 Читати українською
Шевчук назвал ситуацию Беседина потерей не только для Динамо, но и для сборной Украины
Артем Беседін / фото: ФК Динамо

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о ситуации с возможной дисквалификацией форварда Динамо Артема Беседина.

"Молодой, талантливый игрок. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы видели, сколько на сборах забивают нападающие Динамо.

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Он был ключевым игроком, который осуществляет большое давление на соперника. Да, он не очень много забивает, но это важное звено и для Динамо, и для сборной Украины", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, форвард Динамо провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Беседину грозит дисквалификация на 4 года.

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Сборная Украины Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Наша Сборная Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина
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