Шевчук назвал ситуацию Беседина потерей не только для Динамо, но и для сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о ситуации с возможной дисквалификацией форварда Динамо Артема Беседина.

"Молодой, талантливый игрок. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы видели, сколько на сборах забивают нападающие Динамо.

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Он был ключевым игроком, который осуществляет большое давление на соперника. Да, он не очень много забивает, но это важное звено и для Динамо, и для сборной Украины", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, форвард Динамо провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Беседину грозит дисквалификация на 4 года.

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