Шевчук назвал основные факторы прогресса сборной Украины

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020, отметив прогресс игроков национальной команды под руководством Андрея Шевченко.

"Считаю, что другого мнения здесь быть не может: определяющим моментом такого выступления сборной в отборе Евро-2020 стала замечательная атмосфере в коллективе. Коммуникация между тренерским штабом и командой была на высшем уровне. Также нельзя не отметить весь тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Тренеры очень скрупулезно подходили к каждому поединку, подробно разбирали игру соперников. Если исходить из результатов, все было сделано по ходу турнира правильно. Если не считать ничью с Португалией, сборная получила шесть побед подряд. Это чудесный результат.

Миколенко и Соболя ожидает большое будущее, – Шевчук

В сборной за время работы Андрея Шевченко появилось много молодых ребят с другим менталитетом, которые выступают в европейских клубах. Этот фактор тоже сыграл одну из ключевых ролей в положительных результатах сборной.

Все увидели, какую игру и результат показала сборная в отборе. Этот этап соревнований был пройден уверенно. Поэтому, кроме положительных мыслей, никаких других нет. Сразу трудно сказать, чего бы достигла Украины, если бы Евро стартовал уже завтра. Но то, что "сине-желтые" прогрессируют, видно невооруженным глазом. В ближайшее будущее этой команды я смотрю с оптимизмом", – цитирует Шевчука zbirna.com.

Напомним, благодаря победе над Португалией (2:1) подопечные Андрея Шевченко гарантировали себе выход на Евро-2020.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят