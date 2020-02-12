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Шевчук назвал наиболее уязвимую позицию в составе сборной Украины

09:50 156 Читати українською
Шевчук назвал наиболее уязвимую позицию в составе сборной Украины
Вячеслав Шевчук / Фото из открытых источников

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне футбольный телеэксперт Вячеслав Шевчук, поразмышлял над текущей ситуацией в сборной Украины.

"Сейчас наиболее уязвимой позицией в составе сборной Украины вижу позицию центрального нападающего. Все мы ждем и желаем скорейшего выздоровления Роману Яремчуку, который на данный момент является основным форвардом "сине-желтых". В остальном пока все нормально. Команда у нас ровная, на каждое место у тренера есть равноценная замена.

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Я уверен, что Андрею Шевченко хватит опыта, чтобы подвести команду к соревнованиям в лучших кондициях. В сборной квалифицированный тренерский штаб, взяли еще опытного специалиста по физической подготовке. Считаю, Андрей Шевченко знает, что делает", – рассказал Шевчук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Шевченко Андрей Шевченко Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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