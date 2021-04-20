"За всю историю я никогда не видел такого слабого и безвольного Шахтера. Никакого стыка, никакой зарубы. Степаненко был жесткий, но не всегда, и Дентиньо вышел, в пару стыков пошел, чтобы была какая-то злость, какое-то дерби. Просто проиграли и все. Это ненормально.

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После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну. Дать возможность, а вдруг бы получилось? Уже сам офис не верил, что они могут догнать Динамо. А как могут верить игроки, если офис не верит?" – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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