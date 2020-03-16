Шевчук назвал истинную причину ухода Висенте Гомеса из Олимпика

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук откровенно прокомментировал уход Висенте Гомеса с поста наставника Олимпика.

"Уход Висенте Гомеса из Олимпика? Зимой, на тренировочных сборах, я был в Турции и общался с Висенте. По его словам, он был готов уйти, потому что был недоволен селекционной работой Олимпика", – поделился Шевчук в программе Великий Футбол.

"Висенте Гомес имел полный карт-бланш, мы рассчитывали на него", – вице-президент Олимпика

Напомним, испанский специалист работал в Олимпике с сентября прошлого года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

К слову, Олимпик занимает пятое место во второй шестерке УПЛ, имея в активе 19 очков. Дончане опережают последние Карпаты на 5 пунктов.

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