Шевчук назвал главный акцент работы Луческу в Динамо

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук положительно отреагировал на назначение Мирчи Луческу в Динамо.

"Луческу – опытный тренер, и сможет изменить игру. В Динамо остались нормальные игроки, а Мистер любит работать с молодыми футболистами. Поэтому, вполне возможно, что он сможет усилить игру Динамо.

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Мистер в прекрасной форме и хорошо разбирается в футболе. Последний раз я видел Мистера около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается", – сказал Шевчук для Meta-raitings.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян - донецкий Шахтер.

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