Шевчук: На видео просмотрели около 100 футболистов – вживую около 15

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о комплектации команды зимой.

"Перед началом отпуска команду покинули пять опытных игроков. Мы рассчитывали на омоложение состава. Команду пополнили несколько молодых футболистов, это наша перспектива, будущее клуба. Что касается усиления состава, то к нам постоянно приезжают футболисты, мы всегда работаем над этим.

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Сколько игроков за эту зиму мы просмотрели? Если говорить о видео, то это около ста человек, а вживую мы просмотрели около 15-ти футболистов. Сейчас сложно найти хорошего игрока на рынке, потому что мы берем свободных агентов. Каждый ищет лучший вариант для себя.

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Брать ради количества и заполнить нишу мне не хочется, я хочу взять того футболиста, который действительно усилит нашу команду. Поэтому у нас пока не так много новичков", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.