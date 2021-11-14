Шевчук может получить должность в Вересе, – СМИ
Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук близок к возвращению в украинский футбол – теперь в статусе функционера.
Верес намерен усилить свои структуры, связанные с имиджем клуба, а потому может пригласить Вячеслава Шевчука на одну из должностей, сообщает meta-ratings.
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Все детали будущего сотрудничества должны быть согласованы по возвращении из отпуска президента клуба Ивана Надеина. Добавим, что Верес занимает 8 место в чемпионате, имея в активе 19 пунктов.
Напомним, 28 мая 2021 года Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и усадить его в патрульное авто. Сейчас Вячеслав ожидает решения суда.
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