Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук близок к возвращению в украинский футбол – теперь в статусе функционера.

Верес намерен усилить свои структуры, связанные с имиджем клуба, а потому может пригласить Вячеслава Шевчука на одну из должностей, сообщает meta-ratings.

"Таких людей, как я тогда, следует наказывать": Шевчук – о пьяном скандале со своим участием

Все детали будущего сотрудничества должны быть согласованы по возвращении из отпуска президента клуба Ивана Надеина. Добавим, что Верес занимает 8 место в чемпионате, имея в активе 19 пунктов.

Напомним, 28 мая 2021 года Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и усадить его в патрульное авто. Сейчас Вячеслав ожидает решения суда.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста