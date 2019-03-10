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Шевчук: Мне звонил Срна, они с партнерами по Кальяри смотрели наш матч с Александрией

10 марта 23:50 35 Читати українською
Шевчук: Мне звонил Срна, они с партнерами по Кальяри смотрели наш матч с Александрией
Эдуардо, Мирча Луческу, Дарио Срна и Вячеслав Шевчук / ФК Шахтер

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью с Александрией и рассказал о звонке своего экс-партнера Дарио Срны.

"Я доволен качеством игры своей команды, ребята провели матч на хорошем уровне. Я недоволен результатом, так как мы сегодня владели инициативой, мы сегодня прессинговали, не давали Александрии делать свои забросы.

Александрия – Олимпик –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Мы знали до игры, что Александрия всегда играет только в длинный пас, у них есть два конструктивных игрока – Ковалец и Запорожан. Ну сегодня мы пытались их закрывать, чтобы они не использовали их в атаке. Поэтому мы были полностью готовы к игре, и я хочу сказать, что был стопроцентный пенальти, я просмотрел. Не было и второй желтой карточки.

После матча мне звонил Дарио Срна. Он со своими партнерами по «Кальяри» смотрел наш матч и очень удивился, что судья не назначил чистый 11-метровый на Матаре при счете 1:1", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.

Александрия расписала результативную ничью с Олимпиком​​​​​​​

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