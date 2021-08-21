"У меня очень большое желание работать. Было предложение из Мариуполя, но я отказался. Мне очень неудобно было бы перевезти семью, дочь учится в Киеве. Во время работы в Олимпике мы обыграли казахов, и прямо после игры их спортдир предложил хороший контракт. Их тренировал младший Газзаев.

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Непосредственно из Черноморца никто не обращался. Был звонок от агента, но у меня была работа на телевидении, бизнес-проект. Я должен был находиться в Киеве.

Я был недавно в Неаполе, общались с одним из специалистов, который предлагал мне пойти ассистентом в клуб Серии С. Там очень сложно получить работу. Если бы главным – ок, но, опять же, семья здесь. Это был бы замечательный опыт", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

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