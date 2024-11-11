"Относительно тренерского штаба и глобально тренерских кадров, то у нас нет видения, что штабы должны быть закрытыми. Они должны постоянно взаимодействовать между собой, должен присутствовать процесс коммуникации и интеракции.

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Поэтому мы сами инициируем такие изменения и перестановки, чтобы все тренеры имели возможность узнавать игроков разных поколений и понимать ситуацию всей вертикали сборных, а также делиться друг с другом деталями своих профессиональных компетенций.

Общаясь друг с другом и работая друг с другом на ежедневной основе, они, тренеры, делятся опытом, мнениями и взглядами на различные аспекты тренировочного процесса. И таким образом получается процесс усовершенствования общего подхода к работе с футболистами на всех уровнях. Поэтому было принято решение, что Владимир Езерский, который был с U-21, поедет со сборной U-19, а Вячеслав Шевчук будет с U-21", – сказал Мельгоса в комментарии Sport-Express.

Напомним, что в ноябре сборная Украины U-21 проведет два выездных спарринга – 15 ноября с Португалией, а через четыре дня – против Италии.

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