"Да, в Динамо Гармаш не игрок стартового состава, но выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями. Это опытный игрок, и я уверен, что он и сборной поможет.

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Но он должен понимать, что в сборной Украины он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену", – отметил Шевчук в программе vZbirna на YouTube.

Напомним, Гармаш впервые за четыре года получил вызов в расположение национальной команды. Этому поспособствовали успешные выступления в составе киевского Динамо – в 15 матчах Денис отличился 6 голами и 2 ассистами.

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