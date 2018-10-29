Шевчук: Гай покажет молодым игрокам, как нужно относиться к тренировочному процессу

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал подписание контракта с Алексеем Гаем.

"Прежде всего, это большой профессионал, опытный игрок. Он очень грамотный, нам такой футболист нужен. Гай умеет совместить линию обороны с атакой. У нас есть с этим проблемы. Кроме того, Гай может закрыть несколько позиций.

Гай вернулся в УПЛ

Алексей покажет молодым игрокам, как нужно относиться к тренировочному процессу. Уверен, он нам поможет", – цитирует Вячеслава Шевчука официальный сайт Олимпика.

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Напомним, Олимпик недавно объявил о подписании контракта с Алексеем Гаем. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца сезона. Последним клубом игрока была Кубань.