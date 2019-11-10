Шевчук: Будет украинское дерби – и этим все сказано

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне футбольный телеэксперт Вячеслав Шевчук, охарактеризовал положение дел в Динамо и Шахтере, а также поделился ожиданиями от классического противостояния украинских грандов.

"Будет украинское дерби. И этим все сказано. И Динамо, и Шахтер провели очень сложные поединки. Провели на хорошем уровне. Хотя и не выиграли, но показали хорошую игру, как одни, так и другие. Шахтер и Динамо сейчас находятся в хороших кондициях , хорошем тонусе. Думаю, у команд будет достаточно сил, хотя Динамо имело на день меньше времени для восстановления. Но я уверен, что ребята покажут хороший матч и продемонстрируют качественную игру.

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Относительно кадровой ситуации... Футбол такая игра, в которой нужно пользоваться моментами. Что происходит в Динамо? Попов себя очень хорошо сейчас проявляет. Он молодой парень, но хорошо проявляет себя именно стабильной игрой. И плюс Шабанов. Это очень хорошая связка. В Динамо выбыли Бурда и Кадар, но их прекрасно заменили Попов и Шабанов, которые показывают очень хороший уровень. То же самое касается и Шахтера: вместо Степаненко с Загребом вышел Маркос Антонио, вышел Тете – оба молодые ребята и они помогли команде одержать эту важную ничью. Поэтому каждый игрок должен быть готов ежедневно выйти и проявить себя. Он должен сражаться за свое место. Игрок может воспользоваться моментом и за счет этого построить себе карьеру.

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Что касается кубкового матча, то Шахтер провел его не лучшим способом, не очень хорошо был подготовлен. Динамо наоборот показало, наверное, свою лучшую игру в этом сезоне и она (игра – прим.) дала очень большую психологическую уверенность. Мы это видим сейчас и в чемпионате, и в Лиге Европы. С Копенгагеном на выезде они провели хороший матч, гораздо лучше, чем домашний. Это очень важная игра для Динамо, чтобы сократить отставание от Шахтера. Если проигрывают матч – будет сложно", – сказал Шевчук в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, уже сегодня, 10 ноября, в Харькове донецкий Шахтер примет киевское Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Начало матча в 17:00.

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