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Шевчук – о разгроме Сербии: Сборная Украины победила благодаря атмосфере Арены Львов

12:00 11 Читати українською
Шевчук – о разгроме Сербии: Сборная Украины победила благодаря атмосфере Арены Львов
Цыганков и Зинченко / EFE

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал разгромную победу "желто-синих" над Сербией (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Поражен поддержкой болельщиков. Сборная показала такую игру в том числе благодаря им. Поддержка Арены Львов была просто невероятной.

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Украина продемонстрировала, что у нас есть игроки, которые умеют играть в комбинационный футбол против серьезных оппонентов. Сербия могла забивать первым, но потом у них шансов практически не было.

Очень хорошо проявил себя Цыганков, который разгонял атаки команды. Его нынешняя игра – плоды работы испанских тренеров в Динамо. Я вижу, что у нашего футбола есть будущее", – поделился Шевчук.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Украина - Сербия Сербия Сербия Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Арена Львов
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