Шевчук – о разгроме Сербии: Сборная Украины победила благодаря атмосфере Арены Львов

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал разгромную победу "желто-синих" над Сербией (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

"Поражен поддержкой болельщиков. Сборная показала такую игру в том числе благодаря им. Поддержка Арены Львов была просто невероятной.

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Украина продемонстрировала, что у нас есть игроки, которые умеют играть в комбинационный футбол против серьезных оппонентов. Сербия могла забивать первым, но потом у них шансов практически не было.

Очень хорошо проявил себя Цыганков, который разгонял атаки команды. Его нынешняя игра – плоды работы испанских тренеров в Динамо. Я вижу, что у нашего футбола есть будущее", – поделился Шевчук.

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