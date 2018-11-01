Шевчук – об арбитраже в матче с Шахтером: Зачем так судить, зачем выдумывать?

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча Кубка Украины против Шахтера.

"Ребята – молодцы. Дисциплинированно играли в обороне, терпели, ждали своего шанса. От игроков атаки я ожидал большего. Нашим атакующим игрокам порой не хватало скорости. Мы хотели построить игру с насыщенной обороной, потому что знали, насколько у Шахтера хорошо работают фланги.

Замена в перерыве? Я хочу, чтобы в команде была конкуренция. К тому же у нас сейчас напряженный график, а состав не очень глубокий, мы вынуждены делать замены.

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Удаление? Я арбитру сказал, что он еще молод и должен хотеть прогрессировать. Зачем так судить? Зачем придумывать? Там фола не было, была обоюдная борьба. Но даже если и ставишь пенальти, зачем удалять игрока? Думаю, удаление было ключевым моментом в матче, мы пропустили быстро два гола, не успели перестроиться.

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Очень жалею, что Фернандо получил травму. Это была случайность. Я не люблю, когда грубо играют. Если бы такое было, я бы наказал своего игрока. Мои футболисты играют четко и дисциплинированно, никогда грубости у нас не будет", – цитирует Шевчука сайт телеканалов "Футбол1/2".