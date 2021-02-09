"Я его знаю как футболиста. Одаренный, талантливый игрок. Думаю, не зря Шахтер подписывал с ним контракт. У него есть замечательные качества, чтобы вырасти в мастеровитого исполнителя.

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То, что происходит с ним сейчас, – это молодость. Очевидно, у парня неправильная трактовка жизненных приоритетов. Есть поговорка: "Береги честь смолоду", которая касается не только девочек, но и футболистов.

Думаю, после этих ситуаций у руководителей Мариуполя и Шахтера должен состояться с парнем разговор, чтобы поставить его на правильный путь. Это в наше время молодые игроки могли "чудить", сейчас же все иначе. Но парень, возможно, зацепил наше прошлое.

Безусловно, он должен быть наказан. Если такие эпизоды превращаются в систему, это плохо. Надо поговорить с ним. Ему 21 год, сейчас надо полностью посвятить эти годы карьере, а потом уже гулять. Хотя по себе знаю, что потом начинается другой этап и отдыхать нет времени. Как говорится, отдохнем на том свете. Сейчас же нужно работать", – сказал Шевчук в комментарии Meta-ratings.

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