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Шевчук – о своем дебютном сезоне в статусе телеэксперта: Были моменты, когда я перебарщивал

21:16 - Читати українською
Шевчук – о своем дебютном сезоне в статусе телеэксперта: Были моменты, когда я перебарщивал
Вячеслав Шевчук / Фото ТК Футбол

Экс-игрок сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук оценил свои навыки в статусе эксперта на ТК Футбол.

"Жалел ли когда-то о своих словах? Да, бывали такие моменты. Где-то я жестко высказывался даже в адрес ребят, с которыми я играл и близко общался. Просто так я не буду кого-то "убивать" или защищать. Всегда стараюсь говорить по делу, аргументировать свою позицию.

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Были моменты, когда я немного перебарщивал. Но я всегда извинялся, если перегибал. У меня нет короны на голове: если я не прав, то я принесу свои извинения. Каждый человек делает ошибки на эмоциях. Но нужно найти в себе силы, чтобы признать свою неправоту. Для меня это важное качество в людях.

Что хуже, мандраж перед эфиром, или матчем? Мандража у меня нет никогда. Я люблю адреналин, а мне его дает прямой эфир. Сказанное там перемотать нельзя. То же самое и в футболе: сыграли матч и его уже не переиграешь", – рассказал Шевчук для ТК Футбол.

Напомним, после завершения карьеры игрока Вячеслав уже попробовал себя в роли тренера, он возглавлял донецкий Олмипик.

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Футбол 1 Вячеслав Вячеслав Шевчук
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