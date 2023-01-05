"Россияне не давали ему возможности говорить по телефону. Я узнавал о его состоянии и где он находится от пограничников, которых освобождали из плена. Сначала он был в колонии для военнопленных в Оленовке, именно тогда, когда ее обстреляли. Слава Богу, он остался жив. Последним местом его дислокации была Волгоградская область. О его освобождении я узнал 31 декабря, когда увидел Сергея на фото среди других освобожденных.

Брат Шевчука освобожден из российского плена – он защищал Мариуполь, Азовсталь и имеет 4 детей

Теперь мы постоянно на связи. У Сергея большая семья, он отец четырех детей. Мы все очень беспокоились о нем. Сейчас он находится в больнице. Я буду полностью заниматься его лечением. Брата ждет долгий этап восстановления, потому что его организм сильно поврежден. Сергей в плену похудел на 30 килограммов, у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое ощущение, что он вернулся из концлагеря.

Я вас умоляю, какая Женевская конвенция. Сергей за полгода похудел с 85 до 58 килограммов. На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь. Брату не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости", – цитирует Шевчука Український футбол.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією