"Конечно, в раздевалке все несколько по-другому, если команда плохо играет. Когда мы Франции 1:7 проиграли, то трудно было что-то хорошее найти и что-то хорошее сказать. Андрей Николаевич знает, когда похвалить, а когда немного "напихать". Когда хорошая игра, он заходит и благодарит команду. А потом на теории расскажет нам, где было плохо, а где хорошо.

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После Финляндии (1:1) он был доволен игрой, но не результатом. Сборной нужен результат. Мы все это понимаем. Этот счет дома немного "подубил". А после казахов было очень трудно и тренерам, и футболистам. Один удар – они забивают. У нас потом было много моментов. Но это футбол.

Чуть было "пихание", да. Но мне кажется, что Андрей Николаевич разберет эту игру, и на следующей теории мы будем анализировать ее", – пояснил Михайличенко в интервью Football Hub.

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