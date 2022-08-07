Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко отдал должное представителю лондонского Арсенала Александру Зинченко за то, что он продолжает привлекать внимание мира к войне на родине.

"Александр поднялся, он выступил и выразил свои очень жесткие взгляды против войны.

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Он любит Украину и людей, и мы много работали вместе. Мы были вовлечены в деятельность по сбору средств. Александр очень щедр и многое дает украинскому народу", – цитирует Шевченко Mirror.

Напомним, легендарный футболист информирует европейцев о войне в Украине и помогает беженцам найти новое жилье в Европе. Кроме того, обладатель "Золотого мяча" вместе с другими известными футболистами и спортсменами принимает участие в благотворительных мероприятиях (в качестве посла платформы United24) в поддержку Украины.

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