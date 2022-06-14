Легенда украинского футбола Андрей Шевченко высказался по поводу зверств россиян в Ирпене, Буче и других городах, которые уже освободили ВСУ.

"Что я почувствовал, когда увидел ужасы войны в Украине? Опустошение. Как и в первые дни войны с самого начала — это было опустошение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все отлично понимаем. Жестокость российской армии, которую они проявили в Ирпене, Буче – это геноцид украинского народа.

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Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда впервые. Первой мне позвонила по телефону моя мама. Она слышала очень сильный удар у того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я старался постоянно общаться. Это было тяжело.

Была ли новость, накрывшая меня? Очень многое. Но меня все больше накрыл после того, как освободили Бучу, Гастомель и начали выходить факты тех зверских действий русской армии. Изнасилование, убийства – это, конечно, просто шокировало весь мир", – поделился Шевченко в комментарии ПроФутбол Digital.

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