"У Андрея Шевченко есть договоренность с руководством УАФ о том, что он останется в сборной Украины после Евро-2020, если обе стороны придут к согласию. У него контракт заканчивается после этого турнира, но соглашение автоматически пролонгируется, если есть согласие относительно дальнейшего сотрудничества. Это нормальная практика.

Шевченко: После сборной Украины хочу возглавить клуб

Будет ли Шевченко тренером Милана? Сказали, что Пиоли остается еще на год. Я общался с Андреем Николаевичем, и я могу сказать, что у него есть идея работать клубным тренером и есть желание работать в этом направлении. Он понимает, что это правильное развитие карьеры, поэтому я ничего не исключаю.

По моему личному убеждению, на следующий отбор главным тренером сборной Украины будет все еще Шевченко. Что будет дальше? Не знаю. Хотя может что-то и случиться после чемпионата Европы. Команда может хорошо выступить и тренер получит хорошее предложение. Не думаю, что УАФ будет препятствовать развитию карьеры Андрея Шевченко в каком-то клубе, если серьезное предложение", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

На групповом этапе Евро-2020 Украина встретится со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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